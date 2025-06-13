Ізраїль на вирішальному етапі своєї історії, – Нетаньягу про удар по ядерних об'єктах Ірану
- Ізраїль атакував Іран 13 червня, з метою завдати шкоди ядерній інфраструктурі та військовому потенціалу Ірану.
- Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно.
Ізраїль атакував Іран уночі 13 червня. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу офіційно заявив у відеозверненні мету цієї дії.
The Times of Israel переказав слова глави уряду. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія подій Ізраїль завдав удару по Ірану: що відомо на цей момент
Як прокоментував Нетаньягу атаку Ізраїлю на Іран
Ізраїль перебуває на "вирішальному етапі" своєї історії, заявив у спеціальному зверненні до нації глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу.
За його словами, військові пілоти атакували велику кількість цілей по всьому Ірану. Мета операції – "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, заводам з виробництва балістичних ракет Ірану та військовому потенціалу Ірану".
При цьому зараз відбувся лише перший етап, а загалом операція триватиме "стільки, скільки буде потрібно".
При цьому прем'єр-міністр попередив громадян, що Іран має значні можливості завдати шкоди Ізраїлю, але країна до цього готувалася.
Зауважимо, усе почалося о 3 ночі 13 червня – в Ізраїлі запровадили особливий надзвичайний стан, а з Тегерану надійшли перші повідомлення про вибухи.