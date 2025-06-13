Ізраїль атакував Іран уночі 13 червня. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу офіційно заявив у відеозверненні мету цієї дії.

The Times of Israel переказав слова глави уряду. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія подій Ізраїль завдав удару по Ірану: що відомо на цей момент

Як прокоментував Нетаньягу атаку Ізраїлю на Іран

Ізраїль перебуває на "вирішальному етапі" своєї історії, заявив у спеціальному зверненні до нації глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу.

За його словами, військові пілоти атакували велику кількість цілей по всьому Ірану. Мета операції – "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, заводам з виробництва балістичних ракет Ірану та військовому потенціалу Ірану".

При цьому зараз відбувся лише перший етап, а загалом операція триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

При цьому прем'єр-міністр попередив громадян, що Іран має значні можливості завдати шкоди Ізраїлю, але країна до цього готувалася.

Зауважимо, усе почалося о 3 ночі 13 червня – в Ізраїлі запровадили особливий надзвичайний стан, а з Тегерану надійшли перші повідомлення про вибухи.