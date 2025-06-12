Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Які наслідки може мати удар Ірану

Оскільки Ізраїль готується завдати удару по Ірану в разі провалу дипломатичних зусиль Віткоффа, посланець Трампа попередив республіканців про можливі наслідки.

За його словами, відповідь Ірану може перевантажити ізраїльську систему ППО та призвести до значних руйнувань.

Іран також пригрозив ударами по американських цілях у регіоні у разі атаки на свої ядерні об'єкти. США вже розпочали евакуацію дипломатів та родин військовослужбовців, які можуть опинитися в зоні ризику.

За оцінками американської розвідки, Іран має близько 2000 балістичних ракет, які можуть нести бойову частину вагою понад 900 кілограмів. Значна частина цих ракет може досягти території Ізраїлю.

Віткофф підкреслив, що такий удар може призвести до великої кількості жертв і значних руйнувань. У нещодавньому публічному виступі він зазначив, що іранський балістичний арсенал становить "таку ж серйозну загрозу, як і ядерні можливості Ірану".

До того ж нещодавно міністр оборони Ірану заявив, що країна розробила нову балістичну ракету з бойовою частиною вагою понад 1800 кілограмів.

Нагадаємо, нещодавно Держдепартамент закликав громадян США на Близькому Сході та в Північній Африці бути особливо обережними через зростання напруженості в регіоні. У Консульському відділі також радять громадянам США зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP).