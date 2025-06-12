Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times Of Israel.

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Що сказав Трамп про можливий напад Ізраїлю на Іран

За словами президента США, Тель-Авів може вдарити по ядерних об'єктах Ірану. Водночас Тегеран може уникнути конфлікту, поступившись у переговорах з Вашингтоном.

Я не хочу говорити про неминуче, але, схоже, це те, що цілком може статися. Я віддаю перевагу угоді з Іраном. Поки я вважаю, що є шанс на угоду, я вважаю за краще, щоб вони (Ізраїль) не діяли, щоб не зруйнувати її,

– сказав Трамп.