Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

До теми Іран виготовив ще більше урану, придатного для створення ядерної зброї, – Bloomberg

Що кажуть в Ірані про отримані файли щодо Ізраїлю

За даними іранської телерадіокомпанії, розвідувальні служби Ісламської Республіки отримали "тисячі файлів, пов'язаних із ядерними проєктами та об’єктами Ізраїлю".

У звіті додається, що операція з отримання матеріалів, які, як стверджується, містять "велику кількість документів, зображень та відео", була проведена "деякий час тому". Водночас у Тегерані не надали подробиць про зміст файлів чи те, як саме вони були отримані.

Ця заява пролунала на тлі поновлення ескалації між Іраном та Ізраїлем. У Тель-Авіві не коментували заяви Ірану.

Зверніть увагу! Офіційно Ізраїль про наявність у нього ядерної зброї ніколи не повідомляв: не підтверджував і не спростовував наявність. При цьому Ізраїль не підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

До слова, раніше з'явилися повідомлення про те, що Ізраїль розглядає можливість ударів по іранських ядерних об'єктах. У Тель-Авіві занепокоєні потенційним розробленням ядерної зброї країною.

Проти цього виступає президент США Дональд Трамп, який намагається зараз вести переговори з Телеграном щодо ядерної програми. Так, американський лідер заблокував запланований Ізраїлем удар по іранських ядерних об'єктах на користь переговорів.