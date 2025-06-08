Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что говорят в Иране о полученных файлах по Израилю

По данным иранской телерадиокомпании, разведывательные службы Исламской Республики получили "тысячи файлов, связанных с ядерными проектами и объектами Израиля".

В отчете добавляется, что операция по получению материалов, которые, как утверждается, содержат "большое количество документов, изображений и видео", была проведена "некоторое время назад". В то же время в Тегеране не предоставили подробностей о содержании файлов или то, как именно они были получены.

Это заявление прозвучало на фоне возобновления эскалации между Ираном и Израилем. В Тель-Авиве не комментировали заявления Ирана.

Обратите внимание! Официально Израиль о наличии у него ядерного оружия никогда не сообщал: не подтверждал и не опровергал наличие. При этом Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия.

К слову, ранее появились сообщения о том, что Израиль рассматривает возможность ударов по иранским ядерным объектам. В Тель-Авиве обеспокоены потенциальным разработкой ядерного оружия страной.

Против этого выступает президент США Дональд Трамп, который пытается сейчас вести переговоры с Телеграном по ядерной программе. Так, американский лидер заблокировал запланированный Израилем удар по иранским ядерным объектам в пользу переговоров.