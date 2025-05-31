Краще жорстка любов, ніж її відсутність, – Каллас відповіла Гегсету щодо критики ЄС

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас відповіла на критику Європи з боку глави Пентагону Піта Гегсета. На її думку, між Європою та Сполученими Штатами все ж таки є "любов".

Таку заяву посадовиця зробила у суботу, 31 травня, на оборонному форумі в Сінгапурі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що ще заявила Каллас про стосунки між Європою та США

На Сінгапурській конференції Гегсет сказав, що США підштовхують союзників у Європі "до більшої відповідальності за власну безпеку", а саме до інвестування у свою оборону.

Очільник Пентагону заявив, що завдяки президенту США Дональду Трампу вони "активізуються". А також назвав Польщу та країни Балтії "зразковими союзниками".

Водночас Каллас, вказуючи на розбіжності всередині Європи щодо військових витрат, зазначила, що дехто серед європейців вже давно усвідомив необхідність інвестування в оборону. Вона наголосила на тому, що Європейський Союз змінив напрямок діяльності та переосмислив власну парадигму як мирний проєкт, підкріплений жорсткою обороною.

Це все ж любов, тому краще жорстка любов, ніж її відсутність,

– додала віцепрезидентка Європейської комісії, коментуючи стосунки між Європою та США.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати більше не можуть бути єдиним гарантом європейської безпеки. Він закликав Європу взяти на себе відповідальність за власну оборону та стати лідером у цій сфері.