Канада ніколи не стане частиною США, – прем'єр-міністр Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна очікує на повагу від Сполучених Штатів. А також висловив сподівання, що його уряд зможе знайти шляхи для співпраці з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Водночас Карні заявив, що країна ніколи та ні в якій формі не стане частиною Штатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що заявив Карні про Канаду

За словами канадського прем'єра, "суть Канади означає, що ми не приєднаємося до США, а економіка доводить, що нам не варто цього робити". Карні також зазначив, що канадці фундаментально інші.

Варто зауважити, що у своїй переможній промові Карні наголосив на тому, що Канада не хотіла конфронтацію зі Сполученими Штатами. Проте, якщо Вашингтон кинув виклик, вона готова його прийняти.

Окрім цього, канадський прем'єр прокоментував постійні митні погрози Трампа та заявив, що США прагнуть заволодіти ресурсами Канади. Він додав, що, коли їм це вдасться, вони знищать канадський спосіб життя.

Зазначимо, що Карні балотувався на посаду лідера Ліберальної партії, використовуючи свій імідж кризового менеджера та стверджуючи, що саме він здатний протистояти Трампу. А також пообіцяв захистити "мову, культуру та воду" від американського лідера.