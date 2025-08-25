Президент Польщі хоче на законодавчому рівні "зупинити бандерівщину" у країні
- Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував законодавчо закріпити гасло "зупинити бандерівщину" та прирівняти "символи Бандери" до нацистських та комуністичних у Кримінальному кодексі.
- Навроцький також запропонував подовжити строк набуття громадянства з 3 до 10 років і підвищити покарання за незаконний перетин кордону до 5 років позбавлення волі.
Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував законодавчо "зупинити бандерівщину". Він хоче прирівняти "символи Бандери" до нацистських та комуністичних.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Wydarzenia.
Дивіться також Не в пріоритеті, – президент Польщі наклав вето на допомогу українським біженцям
Що відомо про законодавчу ініціативу Навроцького?
Навроцький заявив про потребу включити до законопроєкту "чітке гасло" – "зупинити бандерівщину".
Щоб викорінити російську пропаганду та встановити польсько-українські відносини, засновані на справжньому партнерстві, взаємній повазі та взаємній чуйності, я вважаю, що ми повинні включити до законопроєкту чітке гасло – "зупинити бандерівщину",
– заявив він.
Польський президент запропонував у Кримінальному кодексі прирівняти бандерівський символ до символів, що відповідають нацизму та комунізму, а також внести виправлення до Закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з переслідування злочинів проти польської нації у зв'язку зі злочинами ОУН – УПА.
Він додав, що ці рішення відповідають інтересам польської національної спільноти та добрих відносин з Україною, які мають будуватися на засадах "справедливості, правди та проти російської пропаганди".
Навроцький також повідомив про плани на подовження строку набуття громадянства з 3 до 10 років, а також посилення покарання за незаконний перетин кордону до 5 років позбавлення волі.
Що передувало?
- У серпні у Варшаві пройшов концерт білоруського репера Макса Коржа. Тоді глядачі принесли прапори з символікою ОУН – УПА. Через це під депортацію потрапили 57 українців.
- Щоправда, згодом у Польщі заявили, що причиною виселення було можливе зростання антиіммігрантських настроїв.
- Пізніше розгорівся ще один скандал. У Польщі затримали двох 17-річних українців за підозрою у вандалізмі проти місць пам'яті жертв Волинської трагедії. Після цього посольство України в Польщі зауважило, що це була провокація російських спецслужб.