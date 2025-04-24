Келлог повіз до США новий документ, погоджений у Лондоні, – джерела ЗМІ

Напередодні в Лондоні пройшли перемовини України та США. У Великій Британії погодили документ, який спецпредставник Трампа повіз у Вашингтон.

Про це з посиланням на проінформоване джерело пише "РБК-Україна", повідомляє 24 Канал.

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Переговори в Лондоні: Келлог повіз до США новий документ

Джерело видання розповіло, що під час переговорів у столиці Великої Британії 23 квітня погодили певний документ. Його спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог повіз у Вашингтон.

Він містить спільне бачення європейців – Франції, Британії, Німеччини та України щодо війни,

– зазначив співрозмовник.

Зауважимо, під час пресконференції з президентом ПАР 24 квітня Володимир Зеленський прокоментував перемовини у Лондоні. Зазначив, що представники команд поговорили конструктивно. Опісля на папері з'явилися відповідні пункти.

"Після пропозиції США з'явився інший папір. І я вважаю, що сьогодні цей формат і документ перебуває на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", – підкреслив Зеленський.