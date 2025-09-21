Спецпредставник Кіт Келлог заявив, що своїми діями Путін нагадує Гітлера. Той теж не зупинився після того, як інші країни пішли на територіальні поступки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника президента США Кіта Келлога для The Telegraph.

Як Келлог охарактеризував Путіна?

Як зауважив Келлог, Путін є агентом КДБ, і він, на його думку, ніколи не переставав бути ним. Генерал зауважив, що диктатор не розуміє Захід, але прикидається, що не знає англійської, на чому його неодноразово ловили. Американський посадовець зауважив, що президент Росії – маніпулятор.

Кіт Келлог вважає, якщо Росії вдасться захопити Україну, то вона може напасти на країни НАТО. Путін бажає відродити Російську імперію.

Він нагадує Гітлера, який у 1938 році в Мюнхені сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз,

– наголосив він.

До речі! Політолог Олег Буряченко в ефірі 24 Каналу зазначив: Трамп вже зрозумів, що не зможе закінчити війну в Україні, попри свої обіцянки. Президент США не приділив увагу специфіці конфлікту, вважаючи, що все можуть вирішити бізнес-відносини з Путіним. Але політика відтягування Росії від Китаю повністю провалилася.

Інші заяви Келлога під час інтерв'ю