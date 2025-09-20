Таку інформацію повідомив спецпредставник президента США Кіт Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю The Telegraph.

Як Келлог описав взаємини між Путіним і Трампом?

Американський високопосадовець розповів в інтерв'ю, що Дональд Трамп насправді розчарований Володимиром Путіним, оскільки очікував іншого.

Він (Дональд Трамп – 24 Канал) роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці,

– каже Келлог.

Водночас він зізнався, що має розбіжності з американським президентом стосовно питання щодо закінчення війни в Україні. На відміну від Трампа, Кіт Келлог виступає за завершення війни шляхом припинення вогню.

"Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я віддаю перевагу спочатку припиненню вогню, бо як тільки він припиняється, його важко відновити", – каже він.

На думку Келлога, досягнення мирної угоди є цілком реальним. Крім вищезгаданого, генерал наголосив, що лише Україна, а не стороння сторона може приймати рішення щодо поступок, зроблених у будь-якій такій домовленості.

Також він констатував, що Росія через байдужість ігнорує великі втрати серед особового складу. За його словами, це "нація, яка втратила 68 тисяч людей у Сталінграді у 1942 – 1943 роках і навіть оком не моргнула".

Як ставиться Трамп до Путіна?