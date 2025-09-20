Таку інформацію повідомив спецпредставник президента США Кіт Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю The Telegraph.
Як Келлог описав взаємини між Путіним і Трампом?
Американський високопосадовець розповів в інтерв'ю, що Дональд Трамп насправді розчарований Володимиром Путіним, оскільки очікував іншого.
Він (Дональд Трамп – 24 Канал) роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці,
– каже Келлог.
Водночас він зізнався, що має розбіжності з американським президентом стосовно питання щодо закінчення війни в Україні. На відміну від Трампа, Кіт Келлог виступає за завершення війни шляхом припинення вогню.
"Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я віддаю перевагу спочатку припиненню вогню, бо як тільки він припиняється, його важко відновити", – каже він.
На думку Келлога, досягнення мирної угоди є цілком реальним. Крім вищезгаданого, генерал наголосив, що лише Україна, а не стороння сторона може приймати рішення щодо поступок, зроблених у будь-якій такій домовленості.
Також він констатував, що Росія через байдужість ігнорує великі втрати серед особового складу. За його словами, це "нація, яка втратила 68 тисяч людей у Сталінграді у 1942 – 1943 роках і навіть оком не моргнула".
Як ставиться Трамп до Путіна?
Днями Дональд Трамп зізнався, що війну в Україні вважав найлегшою для розв'язання. Та через відносини з диктатором Путіним це виявилося складнішим. За його словами, російський президент його "підвів".
Політолог Олексій Буряченко у коментарі 24 Каналу сказав, що президент США, ймовірно, вже зрозумів, що не може завершити війну в Україні, попри численні обіцянки, й поготів вплинути на політику Путіна.
Раніше американський лідер заявляв, що зараз не час просити Володимира Путіна про перемир'я, додаючи, що обов'язково вдасться до суворих заходів, якщо йому доведеться вимагати припинення вогню від Росії.