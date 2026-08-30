Кім Чен Ин раптово змінив міністра оборони КНДР

У Північній Кореї відбулися кадрові зміни у військовому керівництві країни. Лідер КНДР Кім Чен Ин звільнив міністра оборони Но Кван Чхоля та готується призначити на його місце Кім Сон Гі.

Про це пише німецьке видання Bild.

Що відомо про кадрові перестановки у КНДР?

Кім Чен Ин усунув Но Кван Чхоля з посади міністра оборони та суттєво знизив його позиції у партійній ієрархії. Новим керівником оборонного відомства має стати Кім Сон Гі. Раніше він очолював Політбюро Корейської народної армії.

Кадрові зміни торкнулися не лише міністра оборони. Підвищення отримали й інші представники військового керівництва КНДР.

Такі перестановки можуть свідчити про подальше посилення контролю Кім Чен Ина над армією та військово-промисловим комплексом. Це відбувається на тлі поглиблення співпраці країни з Росією. Пхеньян продовжує підтримувати Москву, зокрема у військовій сфері.

За наведеними у матеріалі даними, з кінця 2024 року Північна Корея направила до 15 тисяч військових для участі у війні Росії проти України.

Водночас КНДР залишається під міжнародними санкціями через свою ядерну та ракетну програми. Відносини Пхеньяна з Південною Кореєю також залишаються напруженими: Північна Корея називає сусідню державу своїм найбільш ворожим противником.

Формально війна між двома Кореями досі не завершена мирним договором – бойові дії 1950 – 1953 років закінчилися перемир’ям.

Нагадаємо, зараз Росія веде переговори з Пхеньяном щодо нового пакета військової допомоги напередодні осінньо-зимового періоду.

За попередніми оцінками української воєнної розвідки, Росія просить у КНДР:

120 балістичних ракет;

6 пускових установок;

ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових;

від 30 000 до 50 000 військових КНДР.

При цьому наразі невідомо, де саме Росія планує використовувати північнокорейський військовий контингент.