Інціатива Віткоффа щодо "передачі" Росії частини України: Келлог зайняв жорстку позицію

Спеціальний представник з питань України Кіт Келлог під час розмови з президентом США Дональдом Трампом виступив проти стратегії Стіва Віткоффа щодо закінчення війни.

Зокрема, стосовно питання окупованих Росією територій. Про це у п'ятницю, 11 квітня, повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерела, ознайомлених із цим питанням, передає 24 Канал.

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Погляди Келлога і Віткоффа не збігаються

Як пише агентство із посиланням на два джерела, Кіт Келлог заявив, що Україна, хоч і готова вести переговори щодо деяких умов, пов’язаних з окупованою землею, Київ ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю над цими територіями Росії.

Зустріч завершилася без прийняття Трампом рішення про зміну стратегії США,

– пише Reuters.

У матеріалу зазначають, що наразі офіційні особи чинної адміністрації дедалі більше сперечаються стосовно того, як вийти з глухого кута між Україною та Росією. Водночас Віткофф і Келлог, який виступає за більшу підтримку Києва, не дійшли згоди щодо найкращого подальшого курсу.

До слова, Reuters повідомляло, що спецпредставник США Стів Віткофф запропонував Трампу дозволити Путіну анексувати чотири регіони України, щоб досягти миру. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це стверджують 5 джерел