Китай відкидає звинувачення України у постачанні товарів військовим заводам Росії

Китай відкидає звинувачення України про постачання товарів подвійного призначення російським військовим заводам. У МЗС Китаю назвали ці заяви "безпідставними звинуваченнями та політичними маніпуляціями".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, яку цитує Global Times. У МЗС Китаю спростували звинувачення української Служби зовнішньої розвідки щодо постачання товарів подвійного призначення на російські військові заводи.

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Пекін відреагував на звинувачення України

Мао Нін заявила, що Пекін ніколи не надавав летальну зброю сторонам конфлікту та суворо контролює такі товари.

Вона також наголосила, що Китай виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій, а позиція країни щодо війни в Україні залишається "послідовною та чіткою". Пекін називає війну "українською кризою", закликає до мирних переговорів і дипломатичного врегулювання, водночас уникаючи прямої критики Росії.

Попри офіційний нейтралітет, Китай посилює економічну та політичну співпрацю з Москвою, уникаючи санкцій та підтримуючи активний торгівельний обмін.