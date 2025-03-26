Загроза величезна: як нова технологія Китаю може вплинути на весь світ

В Китаї представили новий пристрій, здатний перерізати підводні кабелі на глибині до чотирьох тисяч метрів. Цей інструмент призначений для роботи з кабелями, які захищені багатошаровою оболонкою та здатні передавати 95% світових даних.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов в етері 24 Каналу розповів, що китайський лідер Сі Цзіньпін ухвалив нову доктрину, згідно з якою театром бойових дій є простір цивільної інфраструктури, а також інформаційний.

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Як реагує Білий дім на ймовірну загрозу з боку Китаю?

Нова доктрина, зі слів Харитонова, передбачає, що під час війни Китай буде знищувати цивільну інфраструктуру демократичних держав в масштабах значно більших, ніж це робила Росія.

Ми це маємо чітко усвідомлювати. Те, що загроза від китайських кораблів, які ріжуть кабелі – величезна, це було зрозуміло дуже давно,

– наголосив Харитонов.

Те, що Китай розвиває ці технології – очікувано, бо китайці, за переконанням президента ГО "Ліберально-демократична ліга України", будуть зацікавлені відрізати демократії Східної Азії, Індо-Пацифіки від демократій Євроатлантики, перерізати кабелі, що довкола Тайваню, Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії.

Також ми бачили всі ці історії з китайськими кораблями у Балтійському морі, які спільно з росіянами працювали проти безпеки Європейського Союзу і НАТО. Вони всюди й роблять це зло,

– озвучив Харитонов.

Загроза сьогодні з боку Китаю існує, саме тому обговорюються певні ініціативи, зокрема в Білому домі, стосовно того, щоб загалом обмежити пересування китайських кораблів по світу. Росія, Китай, Північна Корея, Іран, як підсумував Харитонов, доволі синхронні й вони дуже добре обізнані щодо цивільної інфраструктури демократичних держав і будуть ставити світові процеси під загрозу.

Зазначимо, що полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем висловив думку, що Китай готується до війни. Він вказав на те, що Сі Цзіньпін накопичує запаси продовольства, нафти й газу, збільшує кількість ядерних боєголовок. Крім того, Китай будує великий військовий командний центр.