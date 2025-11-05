Китай не сидить склавши руки: політолог сказав, що могло додати Путіну проблем

Російський диктатор зіткнувся з новим тиском не лише з боку Заходу, а й Китаю. Після атак українських дронів по нафтопереробних заводах Москва починає втрачати контроль над енергетичною безпекою.

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кремль опинився у складному становищі. Він натякнув, що зовнішні сигнали можуть серйозно вплинути на рішення Путіна найближчим часом.

Путін перекладає тягар війни на громадян

Російська економіка виснажується через затяжну війну проти України. Щоб підтримувати воєнні витрати, Кремль підвищує податки та обмежує можливості малого бізнесу. Такі кроки лише поглиблюють внутрішню кризу.

Путін перекладає основний фінансовий тягар на широкі верстви населення. Він збільшив ПДВ з 20 до 22% і зменшив ліміти для малого бізнесу в п'ять разів,

– сказав Чаленко.

Рішення влади викликають невдоволення серед підприємців і дрібного бізнесу. Кремль намагається втримати лояльність олігархів, однак ціною зростання соціальної напруги всередині країни.

Удари по нафтопереробці посилюють тиск на Кремль

Українські атаки по нафтопереробних заводах показали вразливість російської оборони. Системи ППО не здатні захистити критичні об'єкти, що створює економічні втрати й невдоволення серед олігархів.

Путін не може забезпечити захист нафтопереробних підприємств. Тому він створює мобільні вогневі групи довкола об'єктів, але це не зупинить українські атаки,

– зазначив Чаленко.

За його словами, через масштабні удари тиск на Кремль з боку великого бізнесу лише зростатиме. Олігархи, які втратили мільярди через санкції та руйнування інфраструктури, дедалі частіше вимагають від Путіна деескалації.

Китай може готувати "операцію наступник"

Після провалу Путіна на фронті та втрат у нафтовій галузі Китай, ймовірно, починає шукати альтернативу нинішньому кремлівському режиму. Візит російського прем'єра Мішустіна до Пекіна став сигналом, що Піднебесна може мати власний сценарій на випадок ослаблення Путіна.

Мішустін поїхав на поклон до Піднебесної, і саме його Китай розглядає як можливого наступника Путіна,

– зауважив Чаленко.

Такі контакти можуть свідчити про бажання Пекіна впливати на внутрішню ситуацію в Росії. Китай не зацікавлений у хаосі, але може використати слабкість Кремля, щоб посилити свій контроль над російською економікою та політикою.

США та санкції Трампа підштовхують Пекін до дій

Після оголошення нових санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла" позиція Китаю могла змінитися. Вашингтон посилює економічний тиск на Москву, і це спонукає Пекін діяти обережніше, аби не потрапити під вторинні обмеження.

Подібні сигнали могли бути озвучені кулуарно під час візиту Кирила Дмитрієва, близького до Кремля бізнесмена. Китай бачить, що слабкість Путіна стає проблемою і для його партнерів,

– пояснив Чаленко.

За таких умов Пекін може прагнути зберегти стабільність і водночас підготуватися до зміни влади в Росії. У політичних колах дедалі частіше говорять про можливий перехід до нової фігури, яку Китай готовий підтримати.

