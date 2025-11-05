Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Трамп знову діє достатньо стримано. Від нього вже лунають заяви, що "треба дати їм повоювати".

Що змусить Трампа діяти жорсткіше?

Як наголосив Рибачук, судячи з усього, Трампу не вдалося досягти прогресу щодо тиску на Росію під час переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпінем. Та й сам президент США дещо втомився від бурхливої діяльності та потреби проявляти ініціативу щодо війни в Україні.

На жаль, він досі спокійно порівнює Росію, яка є агресором, та Україну, яка захищається. Цілком логічно було б натиснути на Путіна так сильно, аби той був змушений піти на переговори. Але поки що цього немає.

Може здаватися, що Трамп знову змінив думку про Путіна. Але все ж він тримається за роль посередника. І сподівається, що все вирішиться. Хоча є події, які можуть підштовхнути Трампа діяти агресивніше.

У Трампа зараз найнижчий рейтинг за весь час його президентства. Демократи наразі випереджають республіканців за рейтингами на вибори до Конгресу, які відбудуться через рік. Трамп може втратити більшість. Американці незадоволені його внутрішньою та зовнішньою політикою. Тому він не може далі допускати можливість, аби його сприймали як слабкого лідера, який підтакувати Путіну. А його не люблять американці,

– сказав Рибачук.

Заяви Трампа щодо України: коротко