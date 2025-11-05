Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Трамп снова действует достаточно сдержанно. От него уже звучат заявления, что "надо дать им повоевать".

Что заставит Трампа действовать жестче?

Как отметил Рыбачук, судя по всему, Трампу не удалось достичь прогресса по давлению на Россию во время переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем. Да и сам президент США несколько устал от бурной деятельности и необходимости проявлять инициативу по войне в Украине.

К сожалению, он до сих пор спокойно сравнивает Россию, которая является агрессором, и Украину, которая защищается. Вполне логично было бы нажать на Путина так сильно, чтобы тот был вынужден пойти на переговоры. Но пока этого нет.

Может казаться, что Трамп снова изменил мнение о Путине. Но все же он держится за роль посредника. И надеется, что все решится. Хотя есть события, которые могут подтолкнуть Трампа действовать агрессивнее.

У Трампа сейчас самый низкий рейтинг за все время его президентства. Демократы сейчас опережают республиканцев по рейтингам на выборы в Конгресс, которые состоятся через год. Трамп может потерять большинство. Американцы недовольны его внутренней и внешней политикой. Поэтому он не может дальше допускать возможность, чтобы его воспринимали как слабого лидера, который поддакивает Путину. А его не любят американцы,

– сказал Рыбачук.

