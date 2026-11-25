Влада Північної Кореї 25 листопада вислала керівника дипломатичного офісу Швейцарії в Пхеньяні Сільвена Астьє. Посланцю наказали залишити країну через запроваджені Берном обмеження щодо дитячого табору, пов'язаного з вивезенням дітей з окупованих територій України.

Як повідомляє північнокорейське державне агентство KCNA, міністерство закордонних справ КНДР викликало Сільвена Астьє та вручило йому меморандум із вимогою повністю припинити роботу представництва. Відомство оголосило дипломата персоною нон ґрата через рішення Берна покарати північнокорейські структури. Пхеньян назвав дії європейської сторони відверто ворожим кроком, спрямованим проти інтересів громадян країни.

Звинувачення у вивезенні українських дітей

Дипломатичний скандал розгорівся через внесення Швейцарією до санкційного списку міжнародного дитячого табору "Сондовон". Західні країни підозрюють цей заклад у причетності до переміщення дітей із тимчасово окупованих Росією територій України.

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, звинуватила Берн у зазіханні на суверенітет держави. За її словами, обмеження порушують зобов'язання забезпечувати дітей можливостями для відпочинку й культурного розвитку.

У північнокорейському міністерстві наголосили на безкомпромісності своєї позиції щодо суверенітету.

Будь-який акт порушення суверенних прав КНДР та інтересів її громадян ніколи не зустріне схвалення з нашого боку,

– заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Видворення посланця відбулося менш ніж через місяць після того, як міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс офіційно поновив роботу дипломатичного офісу в Пхеньяні.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії зазначив, що санкційна політика діє окремо від відкриття дипмісії, мета якої – зберігати канали комунікації навіть із державами, з якими існують серйозні розбіжності.

Професор південнокорейського університету Кьоннам Лім Иль Чхоль підкреслив, що демарш Пхеньяна має ширший міжнародний контекст.

Північна Корея використовує Швейцарію як показовий приклад, щоб продемонструвати несумісність санкцій і діалогу. Цей крок є чітким попередженням Сполученим Штатам, які прагнуть відновити контакт, а також іншим країнам: Пхеньян не нормалізуватиме відносини, доки діють санкції,

– зазначив Лім Иль Чхоль.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв вірчі грамоти від нових послів 10 держав, включно з представниками Росії та Швеції, і заявив про готовність розширювати відносини лише з тими, хто поважає суверенітет його країни.

До слова, нещодавно сусідня Південна Корея відкликала з України 8 дипломатів на тлі суперечки щодо полонених військових КНДР.