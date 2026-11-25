Как сообщает северокорейское государственное агентство KCNA, министерство иностранных дел КНДР вызвало Сильвена Астье и вручило ему меморандум с требованием полностью прекратить работу представительства. Ведомство объявило дипломата персоной нон грата из-за решения Берна наказать северокорейские структуры. Пхеньян назвал действия европейской стороны откровенно враждебным шагом, направленным против интересов граждан страны.

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Обвинения в вывозе украинских детей

Дипломатический скандал разгорелся из-за включения Швейцарией в санкционный список международного детского лагеря "Сондовон". Западные страны подозревают это учреждение в причастности к перемещению детей с временно оккупированных Россией территорий Украины.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, обвинила Берн в посягательстве на суверенитет государства. По ее словам, ограничения нарушают обязательства по обеспечению детей возможностями для отдыха и культурного развития.

В северокорейском министерстве подчеркнули бескомпромиссность своей позиции в отношении суверенитета.

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Любой акт нарушения суверенных прав КНДР и интересов ее граждан никогда не встретит одобрения с нашей стороны– заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Выдворение посланца произошло менее чем через месяц после того, как министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис официально возобновил работу дипломатического представительства в Пхеньяне.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии отметил, что санкционная политика действует отдельно от открытия дипмиссии, цель которой – сохранять каналы коммуникации даже с государствами, с которыми существуют серьезные разногласия.

Профессор южнокорейского университета Кеннам Лим Иль Чхоль подчеркнул, что демарш Пхеньяна имеет более широкий международный контекст.

Северная Корея использует Швейцарию в качестве наглядного примера, чтобы продемонстрировать несовместимость санкций и диалога. Этот шаг является четким предупреждением Соединенным Штатам, стремящимся возобновить контакт, а также другим странам: Пхеньян не будет нормализовать отношения, пока действуют санкции– отметил Лим Иль Чхоль.

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Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял верительные грамоты от новых послов 10 государств, включая представителей России и Швеции, и заявил о готовности расширять отношения только с теми, кто уважает суверенитет его страны.

К слову, недавно соседняя Южная Корея отозвала из Украины 8 дипломатов на фоне спора о пленных военных КНДР.