На тлі навчань США та Південної Кореї: КНДР запустила перші балістичні ракети, – Bloomberg

КНДР здійснила запуск кількох балістичних ракет біля західного узбережжя країни. Північна Корея не виявляє жодних ознак відмови від ракетних випробувань після повернення Дональда Трампа у президентське крісло.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Це сталося саме після початку щорічних спільних навчань США та Південної Кореї, спрямованих на підтримку навичок спільного командування.

Дивіться також Трамп створює дуже небезпечну ситуацію: вороги США можуть активізуватися

Що відомо про пуски ракет КНДР

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що з провінції Хванхе, що на заході Північної Кореї, запустили дві ракети у бік Жовтого моря. За даними Yonhap News, ракети, найімовірніше, були балістичними ракетами ближньої дії.

Перший запуск балістичних ракет після інавгурації Трампа стався всього за кілька годин після того, як Північна Корея висловила обурення спільними щорічними військовими навчаннями США і Південної Кореї, які почалися у понеділок, 10 березня.

Південнокорейські військові заявили, що моніторять ситуацію і підтримують готовність у тісній співпраці з США. Навчання США та Південної Кореї триватимуть до щонайменше до 20 березня на тлі на поглиблення військової співпраці Північної Кореї з Росією.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вищезгадані спільні навчання є першими з моменту повернення президент США Дональда Трампа в Білий дім, і вони відбуваються в той час, коли Північна Корея погрожує посилити ядерні можливості.

У лютому Пхеньян вже запускав серію ракет. Ще 6 січня КНДР запустила балістичну ракету середньої дальності, назвавши це випробуванням нової гіперзвукової ракети, яка нібито мала б тримати суперників у Тихоокеанському регіоні під контролем.

Вже 26 лютого північнокорейський лідер Кім Чен Ин спостерігав за запуском стратегічної крилатої ракети.

Журналісти нагадують, що під час свого першого терміну Дональд Трамп оголосив про припинення або скорочення деяких великих військових навчань США і Південної Кореї після початку особистих переговорів з диктатором Кім Чен Ином.

За даними видання, попри те, що ці обговорення врешті-решт провалилися, він продемонстрував готовність відновити переговори під час свого другого терміну. Кім через кілька днів після інавгурації Трампа заявив, що конфронтація "неминуча".