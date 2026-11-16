"Коли ти готовий, ворог не нападе": політолог пояснив оборонні кроки Естонії

Країни Балтії активно готуються до захисту своїх територій від можливої агресії з боку Кремля. Політолог Валерій Димов переконаний, що завчасна підготовка до війни є найнадійнішим запобіжником вторгнення.

В ефірі 24 Каналу він зазначив, що наміри естонського уряду підготувати план дій на випадок окупації свідчать про тверезу оцінку ризиків, а не про паніку.

Як країни Балтії зміцнюють оборону

За його словами, розробка сценаріїв збереження влади лише зміцнює обороноздатність країни перед Москвою.

Для мене, навпаки, небезпечна була ситуація, коли люди не бачать загрози. Коли ти готовий, то це половина принаймні того, що це не відбудеться. Коли ти не готовий – ти практично мотивуєш ворога нападати,

– наголосив Валерій Димов.

Він звернув увагу на те, що держави регіону наразі переходять до рішучих кроків. Латвія розриває залізничне сполучення з Росією, Естонія розраховує сценарії можливих провокацій у Нарві, а Польща та країни Скандинавії активно споруджують укріплення й окопи. Такий підхід експерт протиставив ситуації в Україні перед лютим 2022 року, коли поблизу адмінмежі з окупованим Кримом розбудовували інфраструктуру та відкривали ЦНАПи.

Валерій Димов про оборонні заходи Естонії та уроки для Європи: відео

Хто перебирає лідерство в Європі

Також політолог критично оцінив спроможність Північноатлантичного альянсу швидко ухвалювати консолідовані рішення. На його переконання, позиція таких політиків, як Віктор Орбан чи Роберт Фіцо, суттєво блокує процеси, через що лідерами безпеки стають Велика Британія, балтійські держави та країни Скандинавії.

Спільноти, які мають бути готовими відстоювати власну безпеку зі зброєю в руках і вбивати тих, хто хоче їх вбити, вони спроможні вижити. Безпека нікому не дається зверху – вона виборюється,

– підсумував експерт.

Раніше стало відомо, що Таллінн створює цифрову копію державних реєстрів і систем для управління країною з-за кордону у разі вторгнення.