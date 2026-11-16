"Когда ты готов, враг не нападет": политолог объяснил оборонительные меры Эстонии

В эфире 24 Канала он отметил, что намерения эстонского правительства подготовить план действий на случай оккупации свидетельствуют о трезвой оценке рисков, а не о панике.

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Как страны Балтии укрепляют оборону

По его словам, разработка сценариев сохранения власти лишь укрепляет обороноспособность страны перед Москвой.

Для меня, напротив, опасной была ситуация, когда люди не видят угрозы. Когда ты готов, это половина того, что это не произойдет. Когда ты не готов – ты практически мотивируешь врага на нападение– подчеркнул Валерий Дымов.

Он обратил внимание на то, что государства региона в настоящее время переходят к решительным шагам. Латвия прекращает железнодорожное сообщение с Россией, Эстония прорабатывает сценарии возможных провокаций в Нарве, а Польша и страны Скандинавии активно возводят укрепления и окопы. Такой подход эксперт противопоставил ситуации в Украине перед февралем 2022 года, когда вблизи административной границы с оккупированным Крымом строили инфраструктуру и открывали ЦПАУ.

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Валерий Дымов об оборонительных мерах Эстонии и уроках для Европы: видео

Кто берет на себя лидерство в Европе

Также политолог критически оценил способность Североатлантического альянса быстро принимать консолидированные решения. По его мнению, позиция таких политиков, как Виктор Орбан или Роберт Фицо, существенно блокирует процессы, почему лидерами в сфере безопасности становятся Великобритания, балтийские государства и страны Скандинавии.

Сообщества, которые должны быть готовы отстаивать собственную безопасность с оружием в руках и убивать тех, кто хочет их убить, способны выжить. Безопасность никому не дается сверху – за нее нужно бороться– подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что Таллинн создает цифровую копию государственных реестров и систем для управления страной из-за рубежа в случае вторжения.