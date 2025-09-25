Польський президент Кароль Навроцький може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Водночас він не уточнив коли прибуде зі своїм першим візитом.

Президент Польщі підтвердив під час брифінгу в Нью-Йорку, що зустріч із Зеленським можлива. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

Коли Навроцький може здійснити свій перший візит до Києва?

На початку свого терміну президент Польщі заявив про намір проводити активну зовнішню політику, зустрічатись із лідерами Європи та світу.

Зараз я завершую свій перший місяць зустрічей у Європі та по всьому світу, але цілком природно, що я зустрінуся з президентом Зеленським,

– заявив Навроцький.

Майбутня зустріч у Києві здатна закріпити партнерство України та Польщі. Особливо в умовах війни та складних викликів для Центральної Європи.

Дата та програма переговорів очікуються найближчим часом.

Що відомо про розмови Зеленського та Навроцького після інавгурації?

У президентів вже була можливість поспілкуватись під час Генеральної Асамблеї ООН. За словами Кароля Навроцького це був короткий обмін люб'язностями.

Перша телефонна розмова Володимира Зеленського з новообраним президентом Польщі відбулась 31 липня. У розмові сторони обговорили найближчі ключові події та узгодили обмін візитами.

Новий президент Польщі запевнив Зеленського у підтримці України, яка стоїть проти "неоімперіалістичної та колоніальної держави, якою керує воєнний злочинець Володимир Путін".

Які рішення Навроцький вже ухвалив щодо України?