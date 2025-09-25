Польский президент Кароль Навроцкий может встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. В то же время он не уточнил, когда прибудет со своим первым визитом.

Президент Польши подтвердил во время брифинга в Нью-Йорке, что встреча с Зеленским возможна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Когда Навроцкий может осуществить свой первый визит в Киев?

В начале своего срока президент Польши заявил о намерении проводить активную внешнюю политику, встречаться с лидерами Европы и мира.

Сейчас я завершаю свой первый месяц встреч в Европе и по всему миру, но вполне естественно, что я встречусь с президентом Зеленским,

– заявил Навроцкий.

Будущая встреча в Киеве способна закрепить партнерство Украины и Польши. Особенно в условиях войны и сложных вызовов для Центральной Европы.

Дата и программа переговоров ожидаются в ближайшее время.

Что известно о разговорах Зеленского и Навроцкого после инаугурации?

У президентов уже была возможность пообщаться во время Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Кароля Навроцкого это был короткий обмен любезностями.

Первый телефонный разговор Владимира Зеленского с новоизбранным президентом Польши состоялся 31 июля. В разговоре стороны обсудили ближайшие ключевые события и согласовали обмен визитами.

Новый президент Польши заверил Зеленского в поддержке Украины, которая стоит против "неоимпериалистического и колониального государства, которым руководит военный преступник Владимир Путин".

Какие решения Навроцкий уже принял по Украине?