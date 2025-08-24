Росія вже невдовзі може почати відкрито погрожувати НАТО. Усе залежить від домовленостей з її союзниками та їхньої підтримки.

Безпековий аналітик, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що президент Росії Володимир Путін може почати погрожувати НАТО вже у вересні. Дозвіл на такі дії російський диктатор може отримати в Пекіні під час візиту, куди також прибуде прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Китай та Індія можуть дати Росії "подушку безпеки"

Ключовим фактором стане те, до чого домовляться голова КНР Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Адже донедавна вони були конкурентами на Глобальному Півдні. Нині ж Пекін дуже швидко скорочує дистанцію з Нью-Делі: скасовані всі практичні обмеження на взаємну торгівлю.

Пекін політично-економічно висловлює підтримку Індії. З огляду на тарифи, які ввела адміністрація Дональда Трампа проти індійських НПЗ, закупівлі російської нафти. І все свідчить про те, що, скоріше за все, Сі та Моді домовляться в Пекіні про те, щоб об'єднати зусилля і спільно протидіяти американським і західноєвропейським санкціям в цілому,

– сказав Тарас Жовтенко.

Він додав, що якщо Китай та Індія матимуть фінансово-економічну подушку безпеки, то відпаде потреба змушувати Володимира Путіна сідати за стіл переговорів. Ймовірно, йому дадуть "зелене світло" і на фронті НАТО, і в Україні.

Відтак теза про те, що Китай не може дозволити Росії програти війну проти України, залишається актуальною. Насправді це інструмент для Пекіна, аби утримати Сполучені Штати Америки, їхні ресурси та увагу в Європі й не дозволити американцям зосередитися на захисті Тайваню та інших союзників у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Якщо Китай отримає додаткові економічні ресурси завдяки співпраці з Індією, він матиме більше можливостей і часу для реалізації саме цієї стратегії.

До середини жовтня ще всі мають бути "білі та пухнасті", тому що всі мають відсвяткувати 80-річчя ООН. До того моменту ні Китай, ні путінська диктатура не будуть робити ніяких різких рухів. А от десь з кінця жовтня – початку листопада, і ось вікно по часу до лютого-березня 2026-го року, от в цей період може відбуватись ескалація на Східному фланзі,

– сказав Тарас Жовтенко.

Він додав, що все залежатиме від двох ключових факторів: по-перше, від ситуації на полі бою в Україні, а по-друге – від того, як розвиватимуться відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у контексті можливої дво- чи тристоронньої зустрічі за участю українського президента. Важливими стануть і перспективи, і політичні настрої американського лідера.

Коли градус протистояння загостриться?

У період від листопада 2025 року до лютого – березня 2026 року, за його словами, настане "вибірковий момент", який буде найбільш зручним для Росії, аби поступово почати підіймати градус протистояння на східному фланзі НАТО.

Він додав, що все залежатиме від того, наскільки за цей період Індія та Китай зможуть успішно протистояти американським і європейським санкціям та, відповідно, підтримувати Росію, надаючи їй щонайменше фінансово-економічну "подушку безпеки".

Важливою також стане реакція європейців і "коаліції рішучих". Адже нині активно обговорюються гарантії безпеки для України, проте поки що вони передбачають реалізацію лише після припинення бойових дій.

Втім, ймовірно, союзникам доведеться реалізовувати гарантії безпеки вже під час війни. Це означатиме і розгортання сил стримування на території України у розпал активних бойових дій. Тобто фронт залишатиметься гарячим, Росія й надалі обстрілюватиме українську територію, і європейцям та американцям доведеться діяти швидше.

Велике питання полягає в тому, чи готові до цього всі учасники "коаліції охочих". І ще більше питання – чи готовий до таких кроків сам Дональд Трамп.

