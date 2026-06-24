Поляки скромно про це мовчать: аналітик сказав, що криється за істерією Варшави в бік України

Президент Зеленський не їде до Гданська на конференцію з відновлення України, рішення про це ухвалили ще до скасування його нагородження орденом Білого орла. Замість президента українську делегацію очолить віцепрем’єрка Юлія Свириденко.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що це рішення абсолютно правильне, оскільки це неполітичний саміт, який, ймовірно, виявиться "порожнім" з погляду інвестицій.

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Чи використовує Навроцький історичні теми для політичної гри?

За словами аналітика, попередні саміти в Римі та Берліні ніяким чином не спонукали притоку інвестицій в Україну, тому що війна триває. Будь-який інвестор запитує про безпеку, бо якщо безпеки немає, він не буде вкладати гроші у країну в стані війни.

Але всі приміряються, аби заробити, коли війна закінчиться. Не випадково польські підприємці разом з українськими закликали обох президентів до примирення. Не політизація цього процесу – це дуже слушно. Організатори форуму не запросили й президента Польщі на цей захід. І це добре. Я вважаю це першим кроком до деескалації й без того складних відносин,

– сказав Клочок.

Водночас поляки не можуть втручатися у внутрішню політику України. Аналітик наголосив, що історичні претензії краще залишити на розсуд істориків. Бо наразі Україна і Польща стоять перед спільною російською загрозою.

Однак з нинішньою риторикою не можна виключати й "загравань" польської влади з Путіним. Адже майбутня угода про завершення війни обов’язково має містити гарантії безпеки для Польщі та Європи. Тож, імовірно, саме в такий спосіб Навроцький, заявляючи про незадоволення УПА, намагається підіграти Москві.

Проведені в Україні ексгумаційні розкопки тіл поляків поки що не підтверджують масових вбивств воїнами УПА – розкопки є, а інформації немає, і поляки про це скромно мовчать.

"Хотілося б, аби українська влада знайшла дипломатичний хист пом’якшити відносини з поляками, адже багато українців у Польщі стикаються з дискримінацією та булінгом дітей у школах – попри те, що українці боронять Європу на східному фронті", – сказав Клочок.

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