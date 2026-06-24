Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що це рішення абсолютно правильне, оскільки це неполітичний саміт, який, ймовірно, виявиться "порожнім" з погляду інвестицій.

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Чи використовує Навроцький історичні теми для політичної гри?

За словами аналітика, попередні саміти в Римі та Берліні ніяким чином не спонукали притоку інвестицій в Україну, тому що війна триває. Будь-який інвестор запитує про безпеку, бо якщо безпеки немає, він не буде вкладати гроші у країну в стані війни.

Але всі приміряються, аби заробити, коли війна закінчиться. Не випадково польські підприємці разом з українськими закликали обох президентів до примирення. Не політизація цього процесу – це дуже слушно. Організатори форуму не запросили й президента Польщі на цей захід. І це добре. Я вважаю це першим кроком до деескалації й без того складних відносин,

– сказав Клочок.

Водночас поляки не можуть втручатися у внутрішню політику України. Аналітик наголосив, що історичні претензії краще залишити на розсуд істориків. Бо наразі Україна і Польща стоять перед спільною російською загрозою.

Однак з нинішньою риторикою не можна виключати й "загравань" польської влади з Путіним. Адже майбутня угода про завершення війни обов’язково має містити гарантії безпеки для Польщі та Європи. Тож, імовірно, саме в такий спосіб Навроцький, заявляючи про незадоволення УПА, намагається підіграти Москві.

Проведені в Україні ексгумаційні розкопки тіл поляків поки що не підтверджують масових вбивств воїнами УПА – розкопки є, а інформації немає, і поляки про це скромно мовчать.

"Хотілося б, аби українська влада знайшла дипломатичний хист пом’якшити відносини з поляками, адже багато українців у Польщі стикаються з дискримінацією та булінгом дітей у школах – попри те, що українці боронять Європу на східному фронті", – сказав Клочок.

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