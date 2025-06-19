Іран, імовірно, нарощує експорт нафти: у Bloomberg розповіли навіщо це потрібно

Іран масштабно експортує запаси нафти через Перську затоку. Супутникові знімки зафіксували заповнені вщент резервуари на острові Харк.

Про це пише 24 Канал з посиланням Bloomberg. Видання припускає, що Іран побоюється, що Ізраїль може знищити ці нафтові запаси.

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Іран поспішає експортувати нафту

Країна має запаси видобутої нафти та намагається перевезти її через Перську затоку, щоб врятувати від можливої атаки з боку Ізраїлю. Супутник зафіксував підвищену активність іранців, які намагаються заповнити наявні нафтові резервуари та перекачати надра на океанські танкери.

У нафтовому терміналі на острові Харк у затоці є багато резервуарів, що належать Ірану. У них "плавучий" дах, який показує рівень нафти там. Так, коли він підіймається – сховище наповнене, а коли опускається – з нього викачують нафту.

Ще 11 червня на знімках помітна невелика кількість нафти в сховищах. Однак вже 18 червня дахи були дуже високо, тобто резервуари заповнили.

Можливо, Іран прагне перекачати нафту з внутрішніх районів країни на танкери в морі саме через термінал. Тегеран хоче врятувати нафту, щоб не втратити грошові надходження.

Дійсно, дані TankerTrackers.com свідчать, що в Ірані з часу ескалації з боку Ізраїлю зросли середньодобові обсяги експорту нафти на 44%.

Танкери намагаються тримати далі від острова Харк, адже Ізраїль може туди вдарити. До термінала іранські кораблі підходять лише, коли настає їхня черга завантажуватися, та намагаються відпливати якомога скоріше.

Тим часом Ізраїль завдає нових ударів по стратегічних і урядових об’єктах Ірану. Нещодавно ЦАХАЛ здійснив атаку по старому ядерному реактору біля міста Арак, де, ймовірно, вироблявся плутоній.