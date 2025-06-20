Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Bloomberg. Издание предполагает, что Иран опасается, что Израиль может уничтожить эти нефтяные запасы.

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Иран спешит экспортировать нефть

Страна имеет запасы добытой нефти и пытается перевезти ее через Персидский залив, чтобы спасти от возможной атаки со стороны Израиля. Спутник зафиксировал повышенную активность иранцев, которые пытаются заполнить имеющиеся нефтяные резервуары и перекачать недра на океанские танкеры.

В нефтяном терминале на острове Харк в заливе есть много резервуаров, принадлежащих Ирану. У них "плавучая" крыша, которая показывает уровень нефти там. Так, когда она поднимается – хранилище наполнено, а когда опускается – из него выкачивают нефть.

Еще 11 июня на снимках заметно небольшое количество нефти в хранилищах. Однако уже 18 июня крыши были очень высоко, то есть резервуары заполнили.

Возможно, Иран стремится перекачать нефть из внутренних районов страны на танкеры в море именно через терминал. Тегеран хочет спасти нефть, чтобы не потерять денежные поступления.

Действительно, данные TankerTrackers.com свидетельствуют, что в Иране со времени эскалации со стороны Израиля выросли среднесуточные объемы экспорта нефти на 44%.

Танкеры стараются держать дальше от острова Харк, ведь Израиль может туда ударить. К терминалу иранские корабли подходят только, когда наступает их очередь загружаться, и пытаются отплывать как можно скорее.

Тем временем Израиль наносит новые удары по стратегическим и правительственным объектам Ирана. Недавно ЦАХАЛ совершил атаку по старому ядерному реактору возле города Арак, где, вероятно, производился плутоний.