За участі 125 бортів: Пакистан та Індія провели один з найбільших боїв в сучасній авіації, – CNN

Індія та Пакистан у ніч на 7 травня, ймовірно, провели один із найдовших та найбільших в сучасній авіації бій. Загалом було залучено понад 100 винищувачів.

За даними пакистанських чиновників, Індія втратила 5 своїх літаків, але наразі ця інформація не підтверджена. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Ані Індія, ані Пакистан не покидали свого повітряного простору

Джерела CNN стверджують, що бій за участі 125 винищувачів тривав понад годину. Під час нього жодна зі сторін не покидала власного повітряного простору.

Стверджується, що "обмін ракетними обстрілами" іноді відбувався на відстані понад 160 кілометрів.

Жодна зі сторін не була готова відправити своїх пілотів через кордон через набагато менший повітряний бій у 2019 році. Пілота ВПС Індії збили на території Пакистану та показали на параді по телебаченню, перш ніж повернути його до Індії. За його словами (джерела – 24 Канал), цього разу жодна зі сторін не хотіла такого приниження,

– розповіли у CNN.

За словами джерела, іноді пілоти Індії здійснювали кілька нальотів на цілі. Пакистан стверджує, що робив усе, аби попередити цивільних, які могли бути потенційними цілями – військовим таки нібито вдалося мінімізувати втрати серед населення.

Також попри те, що Пакистан заявив про збиття 5 індійських літаків, військові аналітики зазначають, що цьому немає підтвердження. Наразі є дані лише про катастрофу одного винищувача в Кашмірі – ймовірно, це "Рафаль" ВПС Індії.

"Деякі інші заяви про уламки літаків на землі по всьому полю, що розповсюджуються в соціальних мережах, були розпізнані як старі кадри, причому навіть не з цього регіону. Останні заяви Пакистану, безумовно, містять трохи перебільшення", – пише CNN.

Видання зауважує, що подробиці вкриті "туманом війни".