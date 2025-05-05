На тлі протистояння: Індія привела в готовність авіацію, а Пакистан провів ракетне випробування

Індійська авіація перебуває в стані бойової готовності на тлі конфлікту з Пакистаном. Також відомо, що Пакистан провів друге за 3 дні ракетне випробування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Indian Express та Reuters.

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Напруженість між Індією та Пакистаном

У виданні Indian Express пишуть, що командувач індійськими військово-повітряними силами Амар Пріт Сінгх провів зустріч із главою уряду Індії Нарендрою Моді. Під час зустрічі він поінформував прем'єра про загальну готовність ВПС у контексті можливої відповіді на напад на туристів у Кашмірі.

Джерела видання кажуть, що під час зустрічі Сінгх і прем'єр-міністр обговорили ситуацію з безпекою і варіанти дій, наявні на столі.

Також вказується, що прем'єр Індії проводив зустріч із командувачем індійських ВМС адміралом Дінешем Тріпатхі, де вони обговорювали ситуацію в північній частині Аравійського моря.

Співрозмовники видання в оборонному відомстві зазначають, що ВМС готові діяти за будь-яким варіантом, щойно буде віддано відповідні розпорядження.

Пакистан провів ракетне випробування

У Reuters пишуть, що в понеділок Пакистан провів друге за три дні ракетне випробування після того, як влада країни заявила, що готується до агресії зі сторони Індії.

Пакистанська армія заявила, що провела випробування ракети класу "земля-земля" серії Fatah з дальністю польоту 120 кілометрів. Це сталося через два дні після успішного запуску балістичної ракети класу "земля-земля" серії Abdali з дальністю польоту 450 кілометрів.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що успішний випробувальний запуск "дав зрозуміти, що оборона Пакистану в надійних руках". В Reuters вказують, що нещодавно Ісламабад заявив, що має розвідувальні дані про те, що Нью-Делі має намір незабаром розпочати військові дії проти нього.