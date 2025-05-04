Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Pakistan.

Важливо Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір

Пакистан скликає Радбез ООН

У неділю, 4 травня, Пакистан оголосив про своє рішення проінформувати Раду Безпеки ООН про поточну регіональну ситуацію на тлі ескалації у відносинах з Індією. Відтак, міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар дав доручення постійному представнику країни в ООН Асіму Іфтіхару Ахмаду вжити негайних заходів для скликання засідання Радбезу ООН.

Пакистан поінформує Раду Безпеки ООН про агресивні дії, провокації та підбурювальні заяви Індії. Окремо буде наголошено на незаконних діях Індії, спрямованих на призупинення дії Договору по воді річки Інд,

– заявили в МЗС Пакистану.

На засіданні Радбезу ООН Пакистан також планує "пояснити, як агресивні дії Індії загрожують миру та безпеці в Південній Азії та за її межами".

Раніше стало відомо, що Індія перекрила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб після призупинення дії Індського договору, який регулює використання річки Інд та її приток між Індією та Пакистаном з 1960 року.

Нагадаємо, що відносини між країнами загострилися після того, як у спірній провінції Джамму і Кашмір розстріляли туристів. Тоді загинуло 26 осіб.