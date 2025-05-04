Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Pakistan.

Важно Пакистан и Индия на грани ядерной войны: что происходит и к чему приведет конфликт за Кашмир

Пакистан созывает Совбез ООН

В воскресенье, 4 мая, Пакистан объявил о своем решении проинформировать Совет Безопасности ООН о текущей региональной ситуации на фоне эскалации в отношениях с Индией. Поэтому, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар дал поручение постоянному представителю страны в ООН Асиму Ифтихару Ахмаду принять немедленные меры для созыва заседания Совбеза ООН.

Пакистан проинформирует Совет Безопасности ООН об агрессивных действиях, провокации и подстрекательские заявления Индии. Отдельно будет отмечено незаконные действия Индии, направленных на приостановление действия Договора по воде реки Инд,

– заявили в МИД Пакистана.

На заседании Совбеза ООН Пакистан также планирует "объяснить, как агрессивные действия Индии угрожают миру и безопасности в Южной Азии и за ее пределами".

Ранее стало известно, что Индия перекрыла поток воды через дамбу Баглихар на реке Ченаб после приостановления действия Индского договора, который регулирует использование реки Инд и ее притоков между Индией и Пакистаном с 1960 года.

Напомним, что отношения между странами обострились после того, как в спорной провинции Джамму и Кашмир расстреляли туристов. Тогда погибло 26 человек.