Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of India. Эту информацию изданию предоставил осведомленный источник.
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Что известно о перекрытии дамбы Индией
По данным собеседника, Индия остановила поток воды через дамбу Баглихар на реке Ченаб после приостановления действия Индского договора. Страна также планирует принять аналогичные меры на дамбе Кишанганга на реке Джелум.
Согласно источникам издания, эти гидроэлектростанции имеют важное стратегическое значение для Индии, ведь они позволяют регулировать сроки сброса воды. Перекрытие дамб может оказать большое влияние на водные ресурсы региона.
Решение Индии приостановить действие многолетнего договора произошло после убийства 26 человек, преимущественно туристов, в результате террористической атаки в Пахалгаме в Джамму и Кашмире.
Договор о водах Инда был заключен при посредничестве Всемирного банка еще в 1960 году. Он регулирует использование реки Инд и ее притоков между Индией и Пакистаном.
В издании напомнили, что дамба Баглихар, расположенная в Джамму, уже давно является предметом острых споров между Индией и Пакистаном. Так, Исламабад неоднократно обращался во Всемирный банк для арбитража по этой дамбе, потому что считает ее строительство нарушением условий договора.
Пакистан утверждает, что Баглихар имеет негативное влияние на водные ресурсы, которые используются для орошения и других нужд.
Дамба Кишанганга, расположена на севере Кашмира, также является предметом юридических и дипломатических споров, в частности относительно ее влияния на реку Нилум, приток Джелума.
К слову, ранее советник премьер-министра Пакистана сообщал, что атака Индии на страну может начаться уже в ближайшее время. В то же время индийская сторона, на данный момент, не комментировала эти данные пакистанской стороны.