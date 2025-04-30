Сообщает 24 Канал со ссылкой на SNN.

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Когда Индия может напасть на Пакистан

Советник премьер-министра Пакистана сообщил, что атака Индии может начаться уже в ближайшее время.

Мы получили информацию, что Индия нападет на нашу страну в течение нескольких часов или дней,

– заявил он.

Заметим, что индийская сторона пока не комментировала эту информацию.

Напомним, что ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявлял о том, что Исламабад имеет достоверные разведданные о том, что Индия нанесёт военный удар в течение следующих 24 – 36 часов. Он также отметил, что любой акт агрессии получит решительный ответ.

В то же время министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что вторжение Индии неизбежно. Он добавил, что вооруженные силы страны уже находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Асиф отметил, что ядерное оружие Пакистан применит только тогда, когда "возникнет прямая угроза нашему существованию".