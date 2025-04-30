Повідомляє 24 Канал з посиланням на SNN.

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Коли Індія може напасти на Пакистан

Радник прем'єр-міністра Пакистану повідомив, що атака Індії може початися вже найближчим.

Ми отримали інформацію, що Індія нападе на нашу країну протягом кількох годин або днів,

– заявив він.

Зауважимо, що індійська сторона наразі не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, що раніше міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявляв про те, що Ісламабад має достовірні розвіддані про те, що Індія завдасть військового удару протягом наступних 24 – 36 годин. Він також зазначив, що будь-який акт агресії отримає рішучу відповідь.

Водночас міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що вторгнення Індії неминуче. Він додав, що збройні сили країни вже перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Асіф зазначив, що ядерну зброю Пакистан застосує лише тоді, коли "виникне пряма загроза нашому існуванню".