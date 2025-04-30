Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на India TV.

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Що відомо про конфлікт між Індією та Пакистаном

Пакистан офіційно пригрозив Індії війною після рішення країни вийти з "Договору про води Інду". Пізніше конфлікт загострився через низку причин.

У середу, 30 квітня, Індія закрила повітряний простір для Пакистану. Там опублікували повідомлення для льотчиків, оголосивши про закриття свого повітряного простору для всіх літаків, які є зареєстрованими у Пакистані або є військовими. Цей крок здійснили через шість днів після того, як Пакистан зробив таку ж заборону для індійських рейсів.

У виданні повідомляють, що напруженість загострилася зокрема вздовж лінії контролю у Джамму та Кашмірі. Індійська армія здійснила потужний контрнаступ, а пакистанські війська залишили кілька своїх постів та зняли національні прапори, що свідчить про видимий відступ та зростання занепокоєння.

Війна між Індією та Пакистаном може розпочатися вже найближчим часом. У світі бояться, що це спричинить глобальний конфлікт, який не обмежиться лише регіоном.

Раніше стало відомо, що Індія готує напад на Пакистан. Друга країна має розвідувальні дані про те, що Індія має намір завдати військового удару вже найближчим часом.