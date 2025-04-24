Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of India.

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Що відбувається між Індією та Пакистаном

У вівторок, 22 квітня, в індійському регіоні Кашмір група озброєних бойовиків у військовій формі відкрила вогонь по туристах. У той день бойовики з маловідомого угруповання "Фронт Спротиву" вбили 25 людей – одного громадянина Непалу та ще 24 туристів з Індії.

Індійська влада відреагувала на події, звинувативши Пакистан у сприянні терористичній діяльності. Однак Ісламабад ці звинувачення відкинув. За повідомленнями ЗМІ, міністр оборони Пакистану наголосив, що його держава не має жодного зв’язку з нападом. Він охарактеризував ситуацію в Кашмірі як "повстання місцевих".

Після цього індійський уряд оголосив про серію дипломатичних заходів проти Ісламабаду. Зокрема пакистанцям анулювалиа видані візи та дали 48 годин на те, щоб покинути країну. Однак кульмінацією став вихід Індії із "Договору о водах Інду".

Цікаво! Ця угода діяла під час двох індо-пакистанських воєн 1965 та 1971 року та протистояння на льодовику Сіачен з 1984 по 2003 рік, а також Каргільського конфлікту 1999 року.

Згідно з договором, ріки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну. Джелам, Чинаб та найголовніша річка Інд, відійшли Пакистану й Індія не може перекривати їхні річіща. Натомість Індії дісталися Раві, Сатледж і Біас.

Варто зазначити, що для Пакистану річка Інд – це головне джерело води в країні, що дозволяє орошати 12 мільйонів гектарів землі. Водночас у Делі вже давно висловлюють занепокоєння через нестачу водних ресурсів: три річки, що залишилися під контролем країни, мають лише близько 20% загального об'єму води, тоді як 80% припадає на ті, що дісталися Пакистану.

Пакистан пригрозив Індії війною

У відповідь на дії Індії Пакистан 24 квітня закрив прикордонний перехід у Кашмірі, вислав індійських дипломатів і дав громадянам Індії 48 годин для виїзду з країни. Крім того, Пакистан закрив свій повітряний простір для всіх рейсів індійських авіакомпаній та повністю зупинив торговельні зв'язки з Індією, включно з поставками через треті країни.

Щодо водних ресурсів уряд оприлюднив окрему заяву.

Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до Договору про води Інду розглядатиметься як акт війни й на неї буде дано відповідь з усією силою,

– заявили в Пакистані.

Також Ісламабад залишив за собою право призупинити дію Шімлійського договору 1972 року, яким була врегульовано результати війни 1971 року, а також визнання Ісламабадом Бангладешу.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Пакистан наразі приводить свої збройні сили в стан повної бойової готовності у відповідь на можливі дії з боку Індії. Варто зазначити, що обидві держави володіють ядерною зброєю: Індія отримала її ще у 1974 році, тоді як Пакистан – у 1998.