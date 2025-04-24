Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

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Что происходит между Индией и Пакистаном

Во вторник, 22 апреля, в индийском регионе Кашмир группа вооруженных боевиков в военной форме открыла огонь по туристам. В тот день боевики из малоизвестной группировки "Фронт Сопротивления" убили 25 человек – одного гражданина Непала и еще 24 туристов из Индии.

Индийские власти отреагировали на события, обвинив Пакистан в содействии террористической деятельности. Однако Исламабад эти обвинения отверг. По сообщениям СМИ, министр обороны Пакистана отметил, что его государство не имеет никакой связи с нападением. Он охарактеризовал ситуацию в Кашмире как "восстание местных".

После этого индийское правительство объявило о серии дипломатических мер против Исламабада. В частности пакистанцам аннулировали выданные визы и дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Однако кульминацией стал выход Индии из "Договора о водах Инда".

Интересно! Это соглашение действовало во время двух индо-пакистанских войн 1965 и 1971 года и противостояния на леднике Сиачен с 1984 по 2003 год, а также Каргильского конфликта 1999 года.

Согласно договору, реки, берущие свое начало в Кашмире, были распределены между Индией и Пакистаном поровну. Джелам, Чинаб и самая главная река Инд, отошли Пакистану и Индия не может перекрывать их русла. Зато Индии достались Рави, Сатледж и Биас.

Стоит отметить, что для Пакистана река Инд – это главный источник воды в стране, что позволяет орошать 12 миллионов гектаров земли. В то же время в Дели уже давно выражают беспокойство из-за недостатка водных ресурсов: три реки, оставшиеся под контролем страны, имеют лишь около 20% общего объема воды, тогда как 80% приходится на те, что достались Пакистану.

Пакистан пригрозил Индии войной

В ответ на действия Индии Пакистан 24 апреля закрыл пограничный переход в Кашмире, выслал индийских дипломатов и дал гражданам Индии 48 часов для выезда из страны. Кроме того, Пакистан закрыл свое воздушное пространство для всех рейсов индийских авиакомпаний и полностью остановил торговые связи с Индией, включая поставки через третьи страны.

По водным ресурсам правительство обнародовало отдельное заявление.

Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда будет рассматриваться как акт войны и на нее будет дан ответ со всей силой,

– заявили в Пакистане.

Также Исламабад оставил за собой право приостановить действие Шимлийского договора 1972 года, которым были урегулированы результаты войны 1971 года, а также признание Исламабадом Бангладеша.

Согласно сообщениям СМИ, Пакистан сейчас приводит свои вооруженные силы в состояние полной боевой готовности в ответ на возможные действия со стороны Индии. Стоит отметить, что оба государства обладают ядерным оружием: Индия получила его еще в 1974 году, тогда как Пакистан – в 1998.