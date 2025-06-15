Іран готовий до угоди про відмову від ядерної зброї, проте не хоче залишитись без ядерних прав

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна готова до угоди про позбавлення себе права володіння ядерною зброєю. Втім, Іран хотів би залишити за собою ядерні права.

Ізраїльську атаку Іран вважає спробою зриву перепоговір щодо ядерної програми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня" і Clash Report.

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Іран готовий продовжити переговори про ядерну зброю

Ми готові до будь-якої угоди, спрямованої на запобігання появі у Ірану ядерної зброї. Але, якщо мета угоди – позбавити Іран його ядерних прав, то ми до такої угоди не готові,

– заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

За його словами, атака Ізраїлю спрямована на зрив переговорів щодо ядерної програми Ірану. Тегеран "шкодує, що США підтримали цей напад".

"Іран отримав від США повідомлення про те, що Вашингтон не брав і не братиме участі в атаках Ізраїлю, але Тегеран не вірить їм", – заявив він.

Він зазначив, що Іран припинить атаки по Ізраїлю, якщо той припинить "агресію проти ісламської республіки".

Водночас представник комісії національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Резаї вважає, що країні час вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

ЦАХАЛ закликає іранців евакуюватися з районів розміщення підприємств ВПК Ірану, адже ці об'єкти й надалі будуть під ударами.