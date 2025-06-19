ЦАХАЛ знищив 70 ЗРК Ірану та завдав ударів по ракетному виробництву, – ЗМІ

Ізраїль завдав серії авіаударів по ключових військових об'єктах Ірану. Операція отримала назву Rising Lion і є демонстрацією повного панування Ізраїлю у повітрі над Іраном.

Системне пригнічення протиповітряної оборони дозволило Ізраїлю перейти до нової фази ударів – вже не по ядерних об'єктах, а по всьому військово-промисловому комплексу. Це може мати наслідки і для України, адже Іран активно постачає для Росії ракети й дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Читайте також На руках кров українців: хто такий Алі Хаменеї і що буде з Іраном, якщо режим аятол впаде

Ізраїль знищив більшість іранської ППО

ЦАХАЛ повідомив, що протягом кількох останніх днів було здійснено п'ять хвиль атак на систему протиповітряної оборони Ірану. Йдеться про щонайменше 70 знищених батарей ЗРК, що, за оцінками аналітиків, може означати або більшість, або й майже всю систему ППО Ірану. На оприлюднених кадрах видно, як ізраїльські дрони знищують установки типу Ra'ad – це іранська копія ЗРК "Бук".

Удар по виробництву ракет та центрифуг у Тегерані

У ніч на 18 червня, в межах операції Rising Lion, Ізраїль завдав ударів по:

об'єктах зі збирання центрифуг для збагачення урану в Тегерані;

виробництву компонентів для балістичних ракет "земля-земля";

цехах, що виготовляли зенітні ракети.

ЦАХАЛ атакував іранську фабрику з виробництва центрифуг і зброї: дивіться відео

Це означає перехід до нової фази ізраїльських дій – демонтаж військово-промислової інфраструктури Ірану, що виходить далеко за межі тільки ядерної програми.

Ізраїль має повну перевагу у повітрі

Військово-повітряні сили ЦАХАЛ отримали повну свободу дій у небі Ірану. Розвідувальні дрони здійснюють цілевказання цілодобово, а удари завдаються з авіації, що базується за межами Ірану – на відстані до 1500 кілометрів. Такі дії порівнюють з операціями Азербайджану під час війни за Карабах, щоправда, у значно масштабнішому та технологічно складнішому форматі.

З огляду на заявлену мету – поступовий демонтаж ВПК Ірану, наступними цілями можуть стати заводи з виробництва ударних БПЛА. Іранські дрони вже неодноразово використовувалися у війні проти Ізраїлю та передавались Росії для атак на Україну. Крім того, є ознаки того, що до операцій невдовзі можуть приєднатись США. За даними аналітиків, американські ВПС уже готують застосування надпотужних авіабомб GBU-57 MOP для ударів по заглиблених об'єктах у Тегерані.

Що це означає для України

Іран є ключовим союзником Росії в частині постачання безпілотників, боєприпасів і технологій Авіаційна кампанія Ізраїлю проти виробничих потужностей Тегерана може обмежити постачання озброєння до Росії. Зокрема, вдарити по дроновому та ракетному виробництву – означає ослабити одну з основ російських атак на українські міста.

Нагадаємо, 19 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю, постраждали центральні та південні регіони, зокрема лікарня Сорока в Беер-Шеві. У результаті атаки поранено кілька десятків осіб, у тому числі 16 в Холоні, з яких троє у важкому стані. Ракети влучили в чотири міста: Беер-Шева, Тель-Авів, Рамат-Ган та Холон, завдавши значних руйнувань.