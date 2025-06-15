Ізраїльська "Павутина": WSJ розповів, як завдяки дронам на вантажівках Ізраїль знищив ППО Ірану

Ізраїльська розвідка Моссад після кількох місяців підготовки провела масштабну спецоперацію в Ірані, непомітно завозивши туди комплектуючі до дронів. Вони пізніше зіграли ключову роль у знищенні систем протиповітряної оборони Ісламської Республіки.

Операція нагадує українську "Павутину", спрямовану на ураження стратегічної авіації Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як Моссад знищив значну частину ППО Ірану

За даними ізраїльських ЗМІ, деталі для безпілотників разом із вибухівкою доставлялися до Ірану у валізах, вантажівках та контейнерах, використовуючи звичайні комерційні маршрути. Збірка дронів здійснювалася вже безпосередньо на місці. Перед тим у третіх країнах ізраїльські інструктори підготували лідерів агентурних груп до керування БПЛА, а ті вже навчали свої команди.

Команди агентів Моссаду були заздалегідь розміщені поблизу стратегічних об’єктів – зенітно-ракетних систем і пускових установок. Після початку операції одні групи виводили з ладу ППО, тоді як інші завдавали ударів по ракетних системах і логістичних засобах, зокрема вантажівках, що перевозили боєприпаси.

Агенти ізраїльської розвідки готуються до запуску дронів по цілях в Ірані: дивіться відео

Внаслідок цієї ретельно спланованої операції було знищено десятки іранських ракет ще до їх запуску. Це дозволило Ізраїлю оперативно встановити перевагу в повітрі, мінімізувавши загрози для своїх літаків.

Іранські медіа закликали громадян бути пильними щодо пікапів і вантажівок, звідки можуть запускатися ізраїльські дрони. Раніше CNN повідомляв, що Моссад створив на території Ірану приховану базу для запуску безпілотників і розміщення ударних систем на цивільному транспорті.