Ізраїль завдав авіаудару по ядерному об'єкту Ірану у Ісфахані: в МАГАТЕ відреагували

ЦАХАЛ заявив, що провів масштабну серію ударів по Ірану. Під атакою опинився ядерний об'єкт у Ісфахані та 4 пускові установки.

Удар по об'єкту в Ісфахані підтвердили у МАГАТЕ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel та МАГАТЕ.

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Ізраїль атакував ядерний об'єкт Ірану в Ісфахані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про масштабну повітряну операцію проти низки стратегічних об'єктів в Ірані. Для ударів задіяли близько 50 винищувачів, які завдали понад 150 ударів по військових цілях.

Однією із ключових цілей став об'єкт у місті Ісфахан – завод із виробництва центрифуг для збагачення урану. За повідомленнями ізраїльських військових, пошкоджено також інші об'єкти іранської оборонної інфраструктури в районі Ісфахана.

Окрім того, нейтралізовано щонайменше чотири пускові установки балістичних ракет до того, як ті встигли завдати ударів по Ізраїлю. Також атак зазнали вантажівки, що слугували мобільними платформами для запуску безпілотників, склади боєприпасів, об'єкти протиповітряної оборони й іранські радари.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили атаку на підприємство з виробництва центрифуг в Ісфахані. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що ядерні матеріали на об'єкті відсутні, тож ризику радіаційного забруднення немає. Об'єкт, за його словами, раніше перебував під моніторингом МАГАТЕ в межах Спільного всеохоплюючого плану дій (СВПД).

Це вже третій іранський об'єкт, пов'язаний із ядерною інфраструктурою, який зазнав ізраїльського удару за останній тиждень. До цього були атаковані дослідницький центр у Тегерані та цех у Караджі, де виробляли та тестували ротори та інші компоненти для центрифуг.