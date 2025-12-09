Бої вже другий день: Таїланд витісняє солдатів Камбоджі в провінції Трат

На тлі взаємних звинувачень Таїланду та Камбоджі у порушенню вогню між країни знову виникло протистояння. Боротьба поширилася на одну із таїландських провінцій, там триває операція.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентства Reuters і CNN.

Що відбувається на межі Таїланду та Камбоджі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у прибережній провінції Трат на території Таїланду виявили військових Камбоджі, внаслідок чого розпочалася операція, спрямована на їхнє витіснення на цій ділянці.

CNN пише, що Трат це одна із 7 провінцій Таїланду, розташована на східному узбережжі країни, на межі з Камбоджею та Сіамською затокою, загалом є інформація про бойові дії в них усіх, за винятком однієї.

Прессекретар контрадмірала Парадж Ратанаджайпан розповів, що тайські сили надіслали офіційні повідомлення і провели переговори з владою Камбоджі на всіх рівнях, щоб забезпечити мирне виведення військ.

Але камбоджійські сили відмовилися відступити, збільшивши свою військову присутність шляхом залучення спецпідрозділів, снайперів, РСЗВ, пусків БпЛА над позиціями військових Таїланду та риттям траншей.

У зв'язку з цим, за його словами, Військово-морські сили Таїланду та органи нацбезпеки намагаються відбити атаки. Він додав, що застосовувана сила "необхідна і пропорційна" і спрямована на уникнення ескалації.

Що цьому передувало?