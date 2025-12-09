Бои уже второй день: Таиланд вытесняет солдат Камбоджи в провинции Трат

На фоне взаимных обвинений Таиланда и Камбоджи в нарушении огня между странами снова возникло противостояние. Борьба распространилась на одну из таиландских провинций, там продолжается операция.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентства Reuters і CNN.

Что происходит на границе Таиланда и Камбоджи?

Согласно обнародованной информации, в прибрежной провинции Трат на территории Таиланда обнаружили военных Камбоджи, в результате чего началась операция, направленная на их вытеснение на этом участке.

CNN пишет, что Трат это одна из 7 провинций Таиланда, расположена на восточном побережье страны, на границе с Камбоджей и Сиамским заливом, в общем есть информация о боевых действиях в них всех, за исключением одной.

Пресс-секретарь контр-адмирала Парадж Ратанаджайпан рассказал, что тайские силы направили официальные уведомления и провели переговоры с властями Камбоджи на всех уровнях, чтобы обеспечить мирный вывод войск.

Но камбоджийские силы отказались отступить, увеличив свое военное присутствие путем привлечения спецподразделений, снайперов, РСЗО, пусков БпЛА над позициями военных Таиланда и рытьем траншей.

В связи с этим, по его словам, Военно-морские силы Таиланда и органы нацбезопасности пытаются отразить атаки. Он добавил, что применяемая сила "необходима и пропорциональна" и направлена на избежание эскалации.

Что этому предшествовало?