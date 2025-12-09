Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентства Reuters і CNN.
Смотрите также Более 1200 жертв и целые города под водой: страны Азии накрыла крупнейшая стихия в их истории
Что происходит на границе Таиланда и Камбоджи?
Согласно обнародованной информации, в прибрежной провинции Трат на территории Таиланда обнаружили военных Камбоджи, в результате чего началась операция, направленная на их вытеснение на этом участке.
CNN пишет, что Трат это одна из 7 провинций Таиланда, расположена на восточном побережье страны, на границе с Камбоджей и Сиамским заливом, в общем есть информация о боевых действиях в них всех, за исключением одной.
Пресс-секретарь контр-адмирала Парадж Ратанаджайпан рассказал, что тайские силы направили официальные уведомления и провели переговоры с властями Камбоджи на всех уровнях, чтобы обеспечить мирный вывод войск.
Но камбоджийские силы отказались отступить, увеличив свое военное присутствие путем привлечения спецподразделений, снайперов, РСЗО, пусков БпЛА над позициями военных Таиланда и рытьем траншей.
В связи с этим, по его словам, Военно-морские силы Таиланда и органы нацбезопасности пытаются отразить атаки. Он добавил, что применяемая сила "необходима и пропорциональна" и направлена на избежание эскалации.
Что этому предшествовало?
Напомним, 8 декабря, Таиланд нанёс авиаудары вдоль спорных участков границы с Камбоджей после очередного обострения. Министерство обороны Камбоджи заявляет, что Таиланд первым нанес удары.
Отметим, что конфликт возобновили после того, как Таиланд и Камбоджа 28 июля договорились о "немедленном и безусловном" прекращении огня. Беспорядки между странами начались в четверг, 24 июля.
Незадолго до этого Дональд Трамп заявлял, что поговорил с премьер-министрами Камбоджи и Таиланда о перемирии между странами, уверяя, что обе стороны хотят немедленного прекращения огня.