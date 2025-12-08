Перемирие было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg і Reuters.
Как конфликт между Таиландом и Камбоджей снова разгорается?
Тайские военные заявили, что во время новых боевых столкновений в двух районах провинции Убонратчатхани погиб один военный Таиланда, еще четверо получили ранения. По их словам, подразделения страны попали под огонь камбоджийских сил.
Согласно данным Bloomberg, тайская сторона утверждает, что камбоджийские войска обстреляли несколько пограничных позиций с использованием стрелкового оружия, пулеметов, минометов и артиллерии.
В Бангкоке отметили, что ответили огнем и задействовали авиацию, действуя в рамках международных норм для защиты своего суверенитета и недопущения более широкой эскалации. По их заявлению, авиаудары были направлены по ряду военных объектов Камбоджи.
Министерство обороны Камбоджи, в свою очередь, заявляет, что Таиланд первым нанес удары в двух точках после нескольких дней провокационных действий, одновременно утверждая, что камбоджийские силы не отвечали.
Что известно о конфликте?
В июле 2025 года давний пограничный спор между странами перерос в пятидневный конфликт, который завершился только после вмешательства премьера Малайзии Анвара Ибрагима и президента США Дональда Трампа. Перемирие заключили в июле, а в октябре в Куала-Лумпуре было подписано расширенное мирное соглашение с участием Трампа.
Во время июльских боев погибли по меньшей мере 48 человек, около 300 тысяч были вынуждены покинуть дома, а стороны применяли ракеты и тяжелую артиллерию.
Однако в ноябре Таиланд объявил о приостановлении выполнения соглашения после подрыва на мине своего военнослужащего. Сейчас, по данным тайских военных, из приграничных районов эвакуируют более 385 тысяч человек, более 35 тысяч уже размещены во временных центрах.
Территориальный спор между странами длится более ста лет и касается нескольких участков 817-километровой границы, впервые нанесенной на карту в 1907 году, когда Камбоджа находилась под колониальным управлением Франции.