Перемирие было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg і Reuters.

Как конфликт между Таиландом и Камбоджей снова разгорается?

Тайские военные заявили, что во время новых боевых столкновений в двух районах провинции Убонратчатхани погиб один военный Таиланда, еще четверо получили ранения. По их словам, подразделения страны попали под огонь камбоджийских сил.

Согласно данным Bloomberg, тайская сторона утверждает, что камбоджийские войска обстреляли несколько пограничных позиций с использованием стрелкового оружия, пулеметов, минометов и артиллерии.

В Бангкоке отметили, что ответили огнем и задействовали авиацию, действуя в рамках международных норм для защиты своего суверенитета и недопущения более широкой эскалации. По их заявлению, авиаудары были направлены по ряду военных объектов Камбоджи.

Министерство обороны Камбоджи, в свою очередь, заявляет, что Таиланд первым нанес удары в двух точках после нескольких дней провокационных действий, одновременно утверждая, что камбоджийские силы не отвечали.

Что известно о конфликте?