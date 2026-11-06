"Зобов'язав завершити переговори": король Бельгії не прийняв відставку Де Вевера

Король Бельгії 6 листопада відхилив відставку прем'єр-міністра Барта де Вевера. Монарх доручив очільнику уряду якомога швидше завершити бюджетні переговори між партіями більшості.

Про таке пише бельгійське видання Le Soir.

Домовленості коаліції та позиція монарха

Монарх отримав офіційні запевнення від очільників п'яти коаліційних сил щодо готовності піти на поступки. Глава держави наголосив на необхідності знайти компроміс між соціальною згуртованістю та стимулюванням економіки.

Барт де Вевер має повернутися до Королівського палацу з доповіддю щодо результатів у понеділок, 16 листопада.

Його Величність Король прийняв прем'єр-міністра Барта де Вевера на аудієнції в Королівському палаці. Після переговорів з лідерами п'яти партій більшості Король визнав їхнє спільне зобов'язання завершити бюджетні переговори якомога швидше. Усі підтвердили свою рішучість досягти угоди щодо здорової бюджетної траєкторії на наступні три роки,

– повідомили в пресслужбі королівського двору.

Урядова криза загострилася через нездатність політичних сил узгодити план скорочення бюджету на 10 мільярдів євро.

Через ці суперечки глава уряду 2 листопада вирішив піти у відставку, проте монарх відклав остаточне погодження та провів невідкладні консультації з лідерами парламентської більшості.

Раніше ми повідомляли, що 16 жовтня під час саміту лідерів ЄС прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер рішуче виступив проти навіть обговорення можливості використання заморожених російських активів.