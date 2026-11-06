"Поручил завершить переговоры": король Бельгии не принял отставку Де Вевера

Король Бельгии не принял отставку Де Вевера / Иллюстративное фото из Wiki
6 ноября король Бельгии отклонил прошение об отставке премьер-министра Барта де Вевера. Монарх поручил главе правительства как можно скорее завершить переговоры по бюджету между партиями большинства.
Об этом пишет бельгийское издание Le Soir.
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Договоренности коалиции и позиция монарха
Монарх получил официальные заверения от лидеров пяти коалиционных сил о готовности пойти на уступки. Глава государства подчеркнул необходимость найти компромисс между социальной сплоченностью и стимулированием экономики.
Барт де Вевер должен вернуться в Королевский дворец с докладом о результатах в понедельник, 16 ноября.
Его Величество Король принял премьер-министра Барта де Вевера на аудиенции в Королевском дворце. После переговоров с лидерами пяти партий большинства Король отметил их общее обязательство завершить бюджетные переговоры как можно скорее. Все подтвердили свою решимость достичь соглашения о стабильной бюджетной траектории на следующие три года
Правительственный кризис обострился из-за неспособности политических сил согласовать план сокращения бюджета на 10 миллиардов евро.
Из-за этих споров глава правительства 2 ноября решил уйти в отставку, однако монарх отложил окончательное согласование и провел неотложные консультации с лидерами парламентского большинства.
Ранее мы сообщали, что 16 октября во время саммита лидеров ЕС премьер-министр Бельгии Барт де Вевер решительно выступил против даже обсуждения возможности использования замороженных российских активов.
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